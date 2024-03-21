Большинство россиян нарушает закон при захоронении домашних питомцев

Вывести за город и похоронить в посадке, спустить в мусоропровод, выкинуть в мусорный бак, закопать во дворе — россияне используют различные способы прощания с умершими домашними животными, но не один из них неправильный. И дело не в гуманности. Законодательство РФ позволяет питомца кремировать. Других вариантов нет, пишет интернет-портал KazanFirst .

По словам зоозащитницы Алины Нокиной, нередкие случаи, когда россияне просто выкидывают умерших питомцев в унитаз и смывают. Или же бросают в мусорные баки.

«Обычно если животное болело и оказывалась помощь со стороны ветеринарной клиники, то там предложат свои услуги, то есть кремацию. Но, во-первых, это дорого. Не все положительно относятся. Или не доверяют клинике. А во-вторых, питомцы часто тоже «уходят», скажем, тихо. В таком случае наиболее популярный путь: коробка — улица», — рассуждает собеседница KazanFirst.

Правильный алгоритм действий рассказали в Роспотребнадзоре. В течение суток после смерти домашнего животного необходимо сообщить ветеринару. Частные клиники оказывают услугу кремации. Закопать самостоятельно в землю или совершать другие способы захоронения запрещено. Во-первых, тело могут выкопать звери. Во-вторых, неясно, что стало причиной смерти. Если инфекционное заболевание, то оно может передаваться дальше.

KazanFirst приводит расценки на кремацию в одной из частных клиник: от 5 до 10,5 тысячи рублей. Владелец также покупает урну. Ее минимальная стоимость — 500 рублей. Сотрудник одной из ветеринарных клиник Челнов Никита понимает, что не каждый россиянин располагает такими средствами.

«Бабушки-дедушки очень прикипают к своим питомцам. Сильно переживают. Увы, не всегда есть возможность помочь, сохранить жизнь. Старшее поколение кремацию воспринимает очень тяжело, может быть, в силу каких-то исторических причин, традиций. Хочется, чтобы было место, куда можно прийти, как-то «побыть» с питомцем», — рассуждает собеседник.

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