В Шебекино кот Арчи спас хозяйку во время обстрела ВСУ

В Шебекино Белгородской области, который часто подвергается обстрелам со стороны Украины, произошло необычное спасение человеческой жизни. Домашний кот помог хозяйки, когда началась атака на город. Об истории сообщает Baza.

Кот-герой Ачи — очень ласковый и любвеобильный питомец, особенно во время пробуждения аппетита. 12марта, утром, пушистый ластился и будил домочадцев. Он прилег у головы хозяйки, закрыв ее голову хвостом.

Неожиданно в этот момент начался обстрел Шебекино: у женщины в доме повыбивало окна. Осколки с мощной силой разлетелись по комнате, в том числе и в сторону кровати. Однако один из кусков любимец принял на себя: если бы не он, то хозяйка получила бы серьезную травму.

Все было в крови хвостатого, который, можно сказать, случайно защитил женщину. К счастью, с Арчи все хорошо: его увезли к ветеринару, извлекли осколок и обработали рану. Травма не угрожала его жизни.

Ранее сообщалось, что замглавы района в Белгородской области был награжден посмертно.