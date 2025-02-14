Большунов рассказал об отношении спортсменов во время гонки в Италии

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился, как к нему относились соперники во время гонки Sudtirol Moonlight Classic, сообщил SVT.

Гонки состоялись в Италии. Российский спортсмен рассказал, что иностранные коллеги проявляли к нему уважительное отношение. По его словам, норвежские молодые спортсмены и участники соревнований из других стран настроены дружелюбно. Они подходят сфотографироваться и жмут руку.

«Поэтому все хорошо», — заявил Большунов.

По данным РИА Новости, особенность гонки, победителем которой стал спортсмен из России, заключается в ее романтической атмосфере. Так, лыжники выходят на трассу вечером, когда дорога освещается лунным светом. Вдоль всей дистанции установлены тысячи факелов. Закрепленные на голове спортсменов фонарики также придают мероприятию особенный шарм. В нынешнем году гонка «Лунный свет Южного Тироля» прошла в 17-й раз. Александр Большунов выступил в Италии впервые после отстранения российских лыжников, что вызвало определенный резонанс среди его коллег.

Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион Большунов победил в лыжной гонке в Италии.