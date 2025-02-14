Трехкратный олимпийский чемпион Большунов победил в лыжной гонке в Италии

Российский лыжник Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, одержал победу в международном соревновании Sudtirol Moonlight, которое проходило в Италии. Об этом стало известно из сообщения «Чемпионата».

В ходе гонки на 30 км классическим стилем, которая проходила в формате масс-старта, российский спортсмен смог опередить всех соперников и финишировать первым. Его результат — 1 час, 18 минут и 19,2 секунды.

Второе место занял Лоренцо Бузин из Италии, уступив победителю 14,4 секунды. Его соотечественник Маттиа Армеллини занял третье место, отстав от серебряного призера более чем на минуту.

Важно подчеркнуть, что перед началом соревнований организаторы все же исключили российский флаг из протокола напротив фамилии Большунова. Украинские спортсмены, как и ожидалось, выступали против его участия в стартах. Однако Большунов все же вышел на старт в рамках Moonlight Classic и преодолел дистанцию в 30 км классическим стилем, заняв первое место.

Ранее сообщалось, что более 10 подмосковных спортсменов выступят на Кубке России по плаванию.