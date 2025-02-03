«Бомба замедленного действия»: аварийный комиссар выступил против плотной застройки городов

Тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников высказал мнение, что плотная застройка городов негативно отразится на дальнейшем проживании в них людей, сообщил nashgorod.ru.

Издание отметило, что в последнее время в Тюмени появляется много новых жилых комплексов. Аварийный комиссар Владимир Мельников рассказал, что в этот же период времени в городе было зафиксировано много ДТП, причина которых — перегруженные перекрестки. По мнению эксперта, с появлением новых жилых комплексов не решается вопрос узких улиц и недостаточного количества светофоров. В результате дороги переполнены транспортными средствами.

«Плотная застройка без учета транспортной нагрузки — это бомба замедленного действия. Водители вынуждены ездить по узким улицам, где нет места для маневров, что неизбежно приводит к авариям», — «Нашему городу» рассказал тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников.

Социолог Наталья Девлешова указала на еще одну проблему — переполненность детей в классах. По данным издания, жителям школьного возраста одного из новых районов приходилось длительное время ходить в учебные организации, расположенные в других районах. По мнению эксперта Девлешовой, классы переполнены, что негативно отражается на качестве образования.

«Качество обучения в классе на 35 человек, в отличии от класса на 20 человек снижается примерно на 20%», — указала специалист.

По данным издания, городские власти проинформированы о проблеме и намерены в ближайшее время найти способы их решения. Одна из предложенных мер — разработка программы по развитию инфраструктуры в новых микрорайонах.

Ранее сообщалось, что социальная деревня на 80 человек появится на окраине Омска.