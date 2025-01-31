Социальная деревня на 80 человек появится на окраине Омска

По данным издания, разработкой проекта занималась компания «Архитектурно-проектная документация «Стелс» — 2010». Ранее проект уже был разработан, однако понадобилась его доработка. В региональном минстрое Городу55 проинформировали, что в документации был уточнен перечень строительных материалов и современных технологий. На реализацию проекта будет выделено более 322 млн руб.

«Подрядчика строительно-монтажных работ предстоит определить путем аукциона до 1 апреля 2025 года», — пояснили в ведомстве.

По данным издания, на территории деревни будет проживать 80 человек. Предполагается, что жилые помещения сопровождаемого проживания появятся в микрорайоне Северный. Деревня будет состоять из пяти корпусов. Проект был заморожен в 2023 году из-за того, что реализовать его не удалось по ряду причин. В нынешнем году ожидается, что строительство будет начато.

По информации издания, проект находился у министерства труда. В 2025 году документы передали «Омскоблстройзаказчику». Положительная государственная экспертиза — один из важных этапов в реализации проекта.

Ранее глава Минстроя Подмосковья рассказал о реализации госпрограммы по строительству и капремонту в регионе.