Бомбы или фейк? Вуз за вузом: Кузбасс охвачен волной сообщений о минировании, студентов выводят на улицу

В соцсетях появились сообщения, что возле зданий учебных заведений Кузбасса собралось много правоохранителей. Занятия приостановлены, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным соцсетей, появилось сообщение о минировании учебных заведений: техникумов, университетов и институтов. Кроме того, в зоне риска оказались также студенческие общежития.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, тревожные письма пришли одновременно в университеты Кемерова и Новокузнецка. В списке оказались КузГТУ, ККСТ, СибГИУ, КемГМУ, КузТАГиС, СКСТ, КПиЦТ, филиал РГИСИ и Технический техникум.

Сообщается, что руководство учебных заведения оперативно приняло меры: объявлена экстренная эвакуация. Очевидцы рассказали, что к зданиям прибыли сотрудники Росгвардии.

«Студентов частично отпустили домой, на местах работают силовые структуры и кинологи», — пишет автор сообщения в Сети.

Ранее сообщалось, что хозяйка дома в Новой Москве услышала грохот перед обнаружением боеприпаса на крыше своего дома.