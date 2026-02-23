Чистили снег и нашли боеприпас: хозяйка рассказала о грохоте перед находкой в Новой Москве

Стали известны новые обстоятельства инцидента с обнаружением обломка на крыше частного дома в Новой Москве. Как рассказала хозяйка, накануне она слышала мощный гул в небе — в регионе отражали атаку беспилотников, сообщил MK.RU.

По информации издания, в понедельник, 23 февраля, семья, проживающая в одноэтажном доме в деревне Голохвастово, решила счистить снег с кровли. В ходе уборки они наткнулись на подозрительный металлический предмет. По предварительной оценке, это может быть фрагмент боеприпаса, оказавшийся здесь в результате ночного перехвата дронов.

«Вечером в воскресенье был страшный грохот, думали, крышу проломит. Скорее всего, упала безопасная часть боеприпаса, иначе последствия были бы иные», — рассказала хозяйка правоохранителям.

По данным издания, еще один местный житель добавил, что на соседнем участке также обнаружены части сбитых беспилотников. Однако из-за высоких сугробов, достигающих человеческого роста, найти их пока не удается.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Воронеж обломки упали на энергообъект.