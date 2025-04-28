Бомж в полицейской форме устроил шоу на остановке в Кемерово

Сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, который в костюме полицейского веселил прохожих в Кемерово, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В полиции Кузбасса проинформировали, что сотрудники ведомства проводили мониторинг социальных сетей. Они обратили внимание, что несколько видео распространились среди подписчиков. На них мужчина в форме полицейского неадекватно вел себя в различных общественных местах.

По данным ведомства, сотрудники оперативно установили личность гражданина. Им оказался мужчина без определенного места жительства. Он рассказал, что не помнит, где нашел форму. 39-летний мужчина никакого отношения к органам внутренних дел не имеет, уточнили в полиции.

«В отношении нарушителя сотрудники УМВД России по г. Кемерово составили протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“ и ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ „Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов“», — отметили в ведомстве.

В ведомстве рассказали, что суд вправе выбрать одно из наказаний: обязать выплатить штраф в размере до 2,5 тыс. руб. или назначить административный арест на срок до 15 суток. Уточняется, что шоу мужчина устроил на остановке общественного транспорта. Однако автор поста и очевидцы в связи с нарушением общественного порядка в полицию не обращались.

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