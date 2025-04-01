«Деньги девать некуда»: депутат Чебыкин выступил за закрытие музея бомжей в Петербурге

Во вторник, 1 апреля, музей бомжей в Петербурге открыл двери для первых посетителей. Депутат Константин Чебыкин назвал подобный проект спорным. Он высказал мнение, что частному бизнесу и общественным организациям в случае желания реализовать какой-либо проект лучше сосредоточиться на чем-то более полезном и патриотическом. Например, можно увековечить память выдающихся людей или же создать комфортные условия для обучения молодых людей.

«Я вообще не понимаю, зачем нам нужен музей бомжей. Отношусь крайне отрицательно, потому что, на мой взгляд, это какой-то бред. У меня один вопрос к людям, которые этим занимаются: деньги девать некуда? Сейчас СВО идет, помогите лучше нашим солдатам», — отметил Чебыкин.

По мнению депутата, необходимо инициировать проверку. Важно понять, какие именно экспонаты представлены. Если в музее есть что-то запрещенное, организацию может закрыть местное правительство.

«Но если музей не закроют, надеюсь, что люди не станут туда ходить. Это реально какая-то сумасшедшая идея. Подумайте, что мы пропагандируем в массы», — высказал мнение депутат.

Собеседник «Абзаца» провел параллель с «голой» вечеринкой. Посетители мероприятия потом искали себе оправдания, чтобы объяснить факт своего нахождения там. Депутат считает, что не стоит изначально посещать сомнительные мероприятия, чтобы потом не приходилось восстанавливать свою репутацию. Чебыкин также считает неправильным навязывание россиянам новых культурных ценностей.

Ранее философ Дугин назвал причины большого количества бомжей в России.