Бомжующий в Нью-Йорке певец Оскар занялся проституцией

Mash разместил видео, на котором покинувший Россию певец Оскар рассказывает о своей жизни. Он одет в женскую одежду, с длинными светлыми волосами и ярким макияжем. Мужчина признается, что является транссексуалом*. Клиентов ожидает, сидя на скамейке. С собой носит гитару. Певец рассказал, что среди клиентов встречаются разные люди. Некоторые из них ведут себя агрессивно.

Согласно данным Mash, стоимость оказания услуг оценена певцом в $6. За дополнительную плату он может сыграть на гитаре. Однако часто играет для удовольствия, развлекая своих клиентов. Готов исполнить трек Ride Ланы Дель Рей, который назвал своей любимой песней.

По информации телеграм-канала, автор хита «Между мной и тобой» живет на улицах Нью-Йорка. Он отказывается переселяться в приют для бездомных людей. Помощь принимает от узкого круга лиц. Так, один из друзей передал ему спальный мешок, матрас и теплые вещи. По настоянию близких Оскар оформил социальное пособие. Деньги тратит на продукты питания и личные нужды. Гитара — подарок, сделанный ему неравнодушными людьми.

Ранее сообщалось, что врачам удалось остановить развитие редкой болезни у Льва Лещенко.

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