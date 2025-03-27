Врачам удалось остановить развитие редкой болезни у Льва Лещенко

Известный артист Лев Лещенко страдает редким заболеванием, для лечения которого необходимы очень дорогостоящие препараты. Врачам удалось стабилизировать состояние певца, об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Один курс лечения у Лещенко обходится в 5,5 млн руб. за три месяца. Каждая упаковка препарата, который употребляется на протяжении 30 дней, стоит 1,8 млн руб. Но зато при последнем обследовании 83-летнего певца были получены обнадеживающие результаты.

«Состояние стабилизировалось — его перестали мучить слабость, одышка и боли в теле», — указал микроблог.

В итоге Лещенко прописали еще один трехмесячный курс лечения. Лекарства на это лечение он получает из средств государственного бюджета.

Ранее сообщалось о смерти телеведущего и режиссера Константина Цивилева. Его похороны состоятся 27 марта. Прощание с ним пройдет в храме Рождества Христова, расположенном в Митино. После мероприятия тело артиста кремируют, а урну с прахом захоронят на Митинском кладбище.