Бондарчук, Кологривый, Шведов: стало известно, кто из звезд приехал в Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде проходит девятый кинофестиваль «Горький Fest», сообщил newsnn.ru. Корреспондент наблюдал, кто из звезд появился на красной дорожке в день открытия мероприятия.

По информации издания, звездных гостей встречали актер, президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева. На «Горький Fest» демонстрировали фильм «Беги» (16+). В картине снимался актер Никита Кологривый. Артист появился на красной дорожке под бурные аплодисменты зрителей. Каждый гость делал фото с Пореченковым и Михеевой.

По данным издания, Михаил Пореченков при встрече с телеведущей Светланой Бондарчук сделал ей комплимент. Она предстала перед публикой в элегантном вечернем длинном платье черного цвета, которое подчеркивало стройную фигуру 56-летней экс-модели. На мероприятие телеведущая прибыла в сопровождении супруга.

По информации NewsNN, еще одним звездным гостем стал актер Денис Шведов. Он приветствовал гостей фестиваля доброжелательной улыбкой.

«Помимо этого на красной дорожке показались актеры Екатерина Климова, Мария Кошина, Анна Невская, Миша Гурай, Ксения Андрианова, певица Анастасия Садковская, режиссеры Евгений Сангаджиев и Стася Толстая», — сообщил newsnn.ru.

Фестиваль, посвященный авангардному кино, завершится 16 июля. Участники мероприятия посетят тематические дискуссии, мастер-классы, лекции. В рамках фестиваля представят 19 фильмов разных жанров. Также предусмотрена внеконкурсная программа.

Ранее сообщалось, что Грильфест Radio Maximum собрал 70 тыс. гостей в сердце Москвы.