Рок и мясо: музыкальный фестиваль с размахом прошел в Москве

Гастроквартал «Три вокзала. Депо» на четыре дня превратился в эпицентр музыкально-гастрономического безумия. Второй Грильфест Radio Maximum побил все рекорды — 70 тысяч гостей, десятки тонн идеально прожаренного мяса и бесконечный рок-н-ролл под открытым небом.

Рок и гастрономия, как доказал фестиваль, стали идеальным сочетанием. Пока на грилях готовились сочные стейки и ребрышки, на сцене выступали легенды русского рока — от The Translators до «Кирпичей». Ведущие Чак и Дмитрий Шуманский создавали настроение, перемежая хиты с историями за кулисами музыкальной индустрии.

Главным сюрпризом стали лимитированные матрешки с портретами мировых рок-звезд. Дизайнер Александра Ерибекова соединила русский фольклор с образами Оззи Осборна и Тилля Линдеманна. Коллекция разлетелась за первые часы фестиваля, став самым обсуждаемым арт-объектом лета.

Организаторы отмечают: в этом году фестиваль вырос вдвое — и по количеству гостей, и по масштабу программы. Площадка работала на пределе возможностей, но сохранила камерную атмосферу, за которую Radio Maximum любят 8 миллионов постоянных слушателей.

Организаторы обещают в следующем году удивить еще больше — возможно, матрешками с портретами участников этого года. Пока же фанаты делятся впечатлениями в соцсетях под хештегом #грильфест2024, вспоминая лучшие моменты самого «аппетитного» фестиваля.

Ранее сообщалось, что российский экологический оператор выступил в качестве партнера фестиваля «ТимФест».