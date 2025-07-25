Борьба с голубями: россиянин призвал помочь решить проблему с нашествием птиц

Житель Кузбасса обратился в соцсетях с вопросом, кто может помочь с устранением последствий появления во дворе жилого дома большого количества голубей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Птиц он назвал «пернатыми крысами».

По информации издания, горожанин пояснил суть проблемы. Во дворе появилось много голубей. Теперь он не может выехать со двора на автомобиле, потому что птицы не отлетают. По словам мужчины, они оставляют помет везде: на автомобилях, земле, трубах и оградках. Кроме грязи, ощущается также неприятный запах. Еще одна проблема касается автомобилистов. Птицы царапают поверхности машин. Мужчина рассказал, что вынужден намного чаще мыть свое авто. Проход для пешеходов также перекрыт.

«Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться, чтобы решить эту проблему и убрать загрязнение?» — написал местный житель.

По данным издания, у мужчины в Сети нашлись единомышленники. Местная жительница поддержала протест против голубей. Она рассказала, что одна пенсионерка постоянно кормит птиц. Она безуспешно просила женщину прекратить это делать. Горожанка подтвердила, что оставлять машину на территории двора теперь опасно. Птицы не просто испачкают ее, но и поцарапают.

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