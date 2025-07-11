Россиян предупредили о ядовитых «Голубых драконах», подстерегающих на пляжах Таиланда

Центр исследований морских и прибрежных ресурсов Таиланда предупредил туристов и местных жителей о появлении опасных «Голубых драконов». Как пишет Bangkok Post (BP), на пляже Карон в Пхукете все чаще стали замечать ядовитых морских слизней вида Glaucus.

По данным Центра, необычных моллюсков выбросило на берег сильными волнами высотой 1-2 м. Эти крошечные существа (размером 2-3 см) обычно обитают в теплых водах Индийского и Тихого океанов, плавая у поверхности воды вверх брюхом.

«Голубые драконы» очень ядовиты – их укус вызывает сильную жгучую боль, отек и раздражение кожи, аллергические реакции вплоть до анафилаксии.

В случае, если участок кожи все-таки оказался поражен слизнем, необходимо промыть его уксусом и немедленно обратиться к медикам. Не рекомендуется тереть кожу, так как это усилит действие яда.

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