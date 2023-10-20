Борис Джонсон призывает поддерживать одновременно Украину и Израиль в борьбе за общую цель

Издание « The Daily Telegraph » сообщает, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает против прекращения помощи Украине на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Свое видение ситуации политик изложил в материале, который опубликован на сайте издания.

Политик обеспокоен настроем в Капитолии некоторых представителей. Они считают, что Украине необходимо полностью прекратить выдачу денег и вооружения или же частично сократить. Тогда в США смогут оказывать поддержку Израилю. Если планы реализуются, то будет допущена главная стратегическая ошибка.

Борис Джонсон высказал мнение, что Израиль и Украина борются за свою свободу. У обеих стран одна цель, поэтому Запад должен максимально помогать в ее реализации. Президент США Джо Байден заявил, что будет просить конгресс помогать обеим странам, которые находятся в стадии вооруженного конфликта.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Handelsblatt рассказал, сможет ли страна одновременно оказывать помощь Израилю и Украине.