Бородина и Сердюков сообщили причину отмены долгожданной поездки в Корею

Жених телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков в личном блоге рассказал, что со второй попытки пара так и не смогла уехать на концерт группы Coldplay в Южную Корею, сообщил Teleprogramma.org.

По данным издания, Николай Сердюков сделал своей возлюбленной подарок на 8 Марта — организовал поездку в Южную Корею. Во время небольшого путешествия пара собиралась посетить концерт группы Coldplay. В день отъезда покинуть Россию телеведущая и ее жених так и не смогли.

В личном блоге Николай Сердюков рассказал, что заранее оплатил проезд, экскурсии в Сеуле и аренду номера в отеле. Непосредственно в день выезда выяснилось, что гражданам РФ необходимо дополнительно оформить электронную визу K-ETA. По словам жениха Бородиной, туроператор не поставил его в известность заранее. Визу оформили, когда самолет улетел.

Николай Сердюков рассказал, что решил внести в поездку некоторые коррективы. Он снова купил билеты на самолет, чтобы вылететь из России на следующий день.

«Ночью у меня температура 39,2. Я провалялся в кровати, меня морозило. Ксения пыталась меня поставить на ноги, в итоге мы проснулись и приняли решение, что никуда не полетим», — поделился Николай Сердюков.

По словам Сердюкова, вернуть деньги за повторно приобретенные билеты и номер в гостинице невозможно. Забронированные ранее экскурсии уже отменены. В этот раз посетить концерт паре не удалось.

Николай Сердюков рассказал, что обращался за медицинской помощью. Он заявил, что пока чувствует себя не очень хорошо. Невеста с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации.

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