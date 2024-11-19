Боррель: разрешение США бить вглубь РФ соответствует международному праву

Глава дипломатии ЕС считает, что разрешение США не противоречит международному праву. Инициативу президента Джо Байдена спикер назвал хорошей новостью для Украины. Он выразил уверенность, что многие страны последуют примеру США. Данный вопрос будет вынесен на обсуждение на заседании глав минобороны. По мнению Борреля, предоставленное Киеву право наносить удары вглубь России относится к национальной компетенции Украины.

«После длительных дискуссий президент (США. — Прим. ред.) Байден разрешил использование дальнобойного оружия — до 300 км вглубь территории РФ», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии заявил, что некоторые страны Евросоюза также одобрили удары вглубь России. Официально решение не было обнародовано. Лидеры этих стран считают, что Украина вправе самостоятельно распоряжаться переданным ей оружием. Другие страны ЕС активно обсуждают одобрение аналогичного решения.

Дискуссии относительно выдачи разрешения бить вглубь территории России ведутся в США и на Западе длительное время. Российская сторона неоднократно предупреждала, что Кремль воспримет нововведение как эскалацию конфликта и прямое участие в нем НАТО. Россия вправе отвечать на подобные провокации так, как посчитает нужным. Задача — защитить государственные границы и обеспечить безопасность мирного населения.

Ранее сообщалось, что уходящий на пенсию Боррель призвал ЕС «выучить язык силы».