Уходящий на пенсию Боррель призвал ЕС «выучить язык силы»

Если Европа хочет претендовать на роль одного из центров геополитики в современном мире, то ей стоит выучить «язык силы». Так считает глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, его слова привело издание Politico.

По мнению главы евродипломатии, ЕС никогда не сможет стать геополитической державой, если ему потребуются недели и месяцы на то, чтобы начать действовать.

«Мой последний призыв к коллегам: будьте более сплоченными, принимайте решения быстрее. События вас не ждут», — указал он.

По утверждению Борреля, он еще в начале своих полномочий на посту призывал Евросоюз «выучить язык силы». Чтобы это произошло, европейским государствам необходимо научиться действовать как единое целое.

Ранее Боррель сделал неожиданное признание. Он заявил, что украинский конфликт отходит для Европы на второй план. Теперь поддержка Киева не является первоочередной темой, о ней стали говорить заметно меньше.