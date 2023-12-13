Боррель заявил, что не признает итоги выборов президента РФ в новых регионах

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что не намерен признавать итоги выборов на той части России, которая ранее юридически принадлежала Украине. Люди, которые будут заниматься подготовкой и проведением выборов в новых регионах, попадут под действие санкций или других ограничений, сообщает ТАСС .

Спикер уверен, что выборы в новых регионах - это нарушение принципов Устава ООН и игнорирование целостности независимой Украины. Также Жозеп Боррель заявил, что по-прежнему будет поддерживать Киев и выразил уверенность в победе ВСУ в зоне СВО.

«ЕС никогда не признает проведение Россией так называемых выборов и их результаты на территории Украины.», - высказал мнение глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

Стоит ли проводить выборы на территории новых регионов, обсуждали в правительстве РФ. Украина постоянно обстреливает мирные города, поэтому выборы могли бы стать лишним поводом для скопления горожан. После обсуждений было решено разрешить жителям РФ из присоединившихся республик и областей участвовать в народном волеизъявлении. В ЦИК поделились мнением, как стоит организовать данный процесс.