Ботулизм в Москве: в реанимацию доставили семью из пяти человек

В Новой Москве зафиксировали случай массового отравления ботулизмом, сообщил URA.RU со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации издания со ссылкой на телелеграм-канал, семья приобрела консервированные овощи. Товар продали на несанкционированной точке в районе Коммунарки. Трехлетнему малышу соленья не давали. Остальные члены семьи ели консервированные продукты.

По данным Mash, члены семьи почувствовали недомогание: тошнота и рвота. У людей началась дыхательная недостаточность. После употребления домашних солений пять человек попали в реанимацию. Предполагается, что причина недомогания — массовое заражение ботулизмом.

По информации канала, число отравившихся может вырасти. У прибывших пациентов диагностирована тяжелая интоксикация. Их подключили к ИВЛ.

