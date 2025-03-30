«Божье провидение»: автор песни об операции «Поток» рассказал историю ее появления

Песня «Труба» была написана за 15 минут, сообщило РИА Новости. Автор текста Вадим Цыганов считает, что композиция появилась по божьему провидению.

По данным издания, песня посвящена эпической операции «Поток» по освобождению курской Суджи. Премьера состоялась в Екатеринбурге. В городе установили участок трубы протяженностью 16 метров. Локацией для памятного мемориала стала площадка перед верхним Храмом-памятником на Крови. Во вторник, 25 марта, песню о мужестве военнослужащих России впервые исполнила Вика Цыганова — супруга автора текста.

«Слова песни не шли. И тут я обратился к Господу – помоги. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение», — рассказал Вадим Цыганов.

Вика Цыганова рассказала, что песня посвящена всем военнослужащим — тем, кто выполняет боевые задачи ради мирной жизни в России, и тем, кто отважно пал в бою. Певица считает, что «Поток» — это эпическая операция, которая войдет в историю Отечества на многие годы. По ее мнению, военнослужащие России — это воины мира и русские богатыри.

«В ней (в операции «Поток». — Прим. ред.) вся сила духа русского воина», — сказала Цыганова.

По данным издания, диаметр установленной в Екатеринбурге трубы идентичен диаметру той трубы, преодолев которую военнослужащие РФ смогли застать противника врасплох в районе курской Суджи.

Ранее жительница Суджи рассказала, как помогла участникам легендарной операции «Поток».