Жительница Суджи рассказала, как помогла участникам легендарной операции «Поток»
Жительница Суджи помогла героям операции «Поток» сразу после их выхода из трубы
Фото: [Медиасток.рф]
Жительница Суджи рассказала военкору RT Анне Долгаревой, как помогла российским военным во время операции «Поток» в Курской области.
Пенсионерка рассказала, что украинские боевики «мгновенно сбежали», когда из трубы вышли российские военные. Сама суджанка была рада приходу героев. Она помогла им перевести дух и отмыться от нефтепродуктов в ее доме.
Об оккупации женщина вспоминает неохотно, так как это было очень тяжелое время. Например, зимой у пенсионерки не было воды и газа. За дровами ходили самостоятельно, а питались мясом с завода, которое уже испортилось. Выбора у населения не было.
Также RT пообщался с другими жителями Суджи. Они рассказали, что боевики запрещенного в РФ «Азова»* угрожали расстрелом, а украинские боевики занимались мародерством.
Ранее сообщалось, что участник операции «Поток» в Судже иерей Скрипкин сравнил ее с фильмом ужасов.
*«Азов» — организация признана террористической в России