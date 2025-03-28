Жительница Суджи рассказала военкору RT Анне Долгаревой, как помогла российским военным во время операции «Поток» в Курской области.

Пенсионерка рассказала, что украинские боевики «мгновенно сбежали», когда из трубы вышли российские военные. Сама суджанка была рада приходу героев. Она помогла им перевести дух и отмыться от нефтепродуктов в ее доме.

Об оккупации женщина вспоминает неохотно, так как это было очень тяжелое время. Например, зимой у пенсионерки не было воды и газа. За дровами ходили самостоятельно, а питались мясом с завода, которое уже испортилось. Выбора у населения не было.

Также RT пообщался с другими жителями Суджи. Они рассказали, что боевики запрещенного в РФ «Азова»* угрожали расстрелом, а украинские боевики занимались мародерством.

Ранее сообщалось, что участник операции «Поток» в Судже иерей Скрипкин сравнил ее с фильмом ужасов.

*«Азов» — организация признана террористической в России