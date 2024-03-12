БПЛА атаковал Кстовскую промзону, горит установка по переработке нефти

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на странице в интернет- мессенджере проинформировал, что утром 12 марта ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами территорию Кстовской промзоны, вследствие чего началось возгорание одной из установок по переработке нефти.

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», — написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет. На место происшествия прибыли сотрудники оперативного штаба.

Телеграм-канал 112 сообщает, что беспилотник попал в установку перегонки нефти, расположенную на предприятии «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Начался мощный пожар. Черный густой клуб дыма виден издалека. Информации о пострадавших также нет.

На корпоративном сайте «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» сообщается, что на предприятии произошел инцидент, в результате которого работа технологической установки приостановлена. Компания прикладывает усилия, чтобы максимально быстро восстановить ее работу и не препятствовать работе топливного рынка. Что спровоцировало инцидент, не уточняется.

«Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов», — сообщается корпоративный портал компании.

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