На Украине опубликовали некролог на зенитчика с его фото на фоне комплекса Patriot

Появилось еще одно подтверждение того, что в зоне специальной операции был уничтожен как минимум один зенитно-ракетный комплекс Patriot. На одного из бойцов расчета такого комплекса появился некролог в социальных сетях, и об этом рассказали РИА Новости .

В украинском сегменте интернета появился пост о гибели военного, который выполнял боевое задание по охране неба над страной. К этому посту была прикреплена фотография, где был заснят мужчина, за спиной которого вполне узнаваем ЗРК Patriot с его характерными прямоугольными контейнерами для пуска ракет. Данный факт косвенно подтверждает, что такая установка была уничтожена российскими войсками.

Ранее британский эксперт Меркурис признал уничтожение нескольких таких комплексов. По его утверждению, ВС РФ дождались момента, когда украинская армия стянет Patriot, а затем накрыла их мощным ударом. Этого говорит о начале охоты за западными комплексами ПВО.