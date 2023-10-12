БПЛА и хитрость: Эксперт рассказал, что помогло ХАМАСу решительно наступать на Израиль

Волгоградский военный эксперт Антон Щепетнов разбирался, почему внутренние спецслужбы Израиля не смогли выявить угрозу, и как ХАМАС удалось прорваться через укрепленную государственную границу, сообщает novostivolgograda.ru .

Первое, что помогло ХАМАС, - вывод из строя станций сотовой связи. У израильских спецслужб не было возможности контролировать, что стало происходить после выключения аппаратуры.

Второе, - это успешное применение дронов. Дешевые БПЛА – это прорыв в современном военном деле. Они стоят недорого. Иногда легко сконструировать дрон при помощи подручных материалов. Зато поражать дрон может дорогостоящие вооружения. Способен наносить удары по стратегическим объектам.

«Грубо говоря, когда танк Меркава стоимостью пятьдесят миллионов долларов зажигается дроном, который стоит пятьсот долларов. И уничтожается этим дроном», - отметил военный эксперт

Для управления дроном нет необходимости в большом количестве людей. Это также бонус. Таким образом, дешевые БПЛА могут позволить армии с небольшим количественным составом наносить точные удары по важным с военной точки зрения объектам.

Третье, что помогло Сектору Газу в наступлении, - это хакерские атаки. Представители ХАМАС знали, что их разговоры прослушивают, поэтому специально вводили в заблуждение израильскую сторону: говорили, что наступать не планируют.

Спрогнозировать, кто одержит победу в вооруженном столкновении, на данный момент невозможно, считает эксперт.

О новых технологиях, которые могут применять современные военные, рассказал футуролог Руслан Юсуфов. Детали – в материале «Подмосковье сегодня».