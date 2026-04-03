«Брала деньги из кассы и продавала марки»: начальница отделения почты присвоила более 500 тыс. руб.

Кировский районный суд Кемерова огласил приговор 40-летней руководительнице одного из отделений почты. Ее признали виновной в хищении доверенного ей имущества — преступление квалифицировали по части 3 статьи 160 УК РФ. Как установили правоохранители, женщина реализовывала почтовые марки, но выручку в кассу не вносила, а также регулярно изымала наличные из кассового ящика. Данные привела пресс-служба прокуратуры Кузбасса, сообщил VSE42.RU .

По версии следствия, с марта 2023 года по февраль 2024 года женщина систематически забирала деньги из кассы, а также продавала почтовые марки и конверты, оставляя выручку себе. Общая сумма ущерба превысила 500 тыс. руб.

По информации издания, в ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину и частично компенсировала причиненный ущерб — вернула более 300 тыс. руб. Суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно. Также для женщины установлен испытательный срок в 2,5 года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании оставшейся суммы похищенного.

