Новогодняя ночь для многих жителей Казани закончилась обморожением и госпитализацией

В новогоднюю ночь температура воздуха в Казани опустилась до минус 26 градусов. Это отразилось на том, что многие жители обращались в медицинские учреждения в связи с обморожениями. Некоторые из пациентов до сих пор госпитализированы, сообщает inkazan.ru .

В связи с переохлаждением бригаду скорой помощи вызывали 55 жителей Казани. По причине обморожения в больницу обратились 25 человек. Из 77 пострадавших только трое отказались от госпитализации. Остальные обратившиеся казанцы проходят стационарное лечение.

В новом 2024 году погодные условия остаются прежними. В другом населенном пункте Татарстана, в Набережных Челнах, в период с 1 января с обморожением обратилось в больницу восемь человек.

Заведующий травмпунктом Сергей Алексеев обратился к жителям РФ с просьбой не выходить на улицу, если зафиксирован сильный мороз. Если такой возможности нет, то важно соблюдать такие правила: снять металлические украшения, выбирать свободную обувь и одежду.

Ранее мы сообщали, что жители Челны часто травмируются из-за того, что коммунальные службы своевременно не очищают улицы от снега.