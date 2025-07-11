Брат плакал, дети упомянули о работе: Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Экс-министра транспорта Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге, сообщило издание Фонтанка.ру. В церемонии прощания приняли участие близкие, коллеги и друзья.

По информации издания, проститься с экс-министром транспорта прибыл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Во время церемонии прощания он назвал покойного «сосновоборским парнем». Издание уточнило, что чиновник окончил школу, расположенную в Сосновом Бору.

«Вспомним участие Старовойта в строительстве трассы „Скандинавия“ и дороги на Псков. Внешне был спокойным, но был эмоциональный», — сказал губернатор Дрозденко.

По информации издания, бывший глава администрации Курской области Александр Шматков отметил, что нынешняя команда Старовойта продолжает дело покойного. По его мнению, чиновник отличался патриотической настроенностью. Он предпочитал не сидеть в кабинете, а узнавать о жизни горожан на улицах региона. О высокой самоотдаче работе рассказали дети Старовойта. Они отметили, что смерть не станет причиной для разрыва связи с отцом. Брат Романа Старовойта не смог сдержать слез во время слов прощания. Одну из последних горстей земли в могилу бросил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Также там присутствовали глава Ленинградской области Александр Дрозденко, глава республики Алтай Андрей Турчак, гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов, бывшая жена Старовойта с детьми и его подруга Полина», — сообщил телеграм-канал «РБК. Новости. Главное».

По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», среди членов семьи и близких одной из первых горсть земли в могилу бросила девушка покойного. Могила чиновника находится недалеко от часовни Ксении Блаженной.

Ранее было опубликовано видео с открытым гробом Старовойта на кладбище в Санкт-Петербурге.