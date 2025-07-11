Опубликовано видео с открытым гробом Старовойта на кладбище в Санкт-Петербурге

Гроб с телом бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта вновь открыли на его похоронах на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Видео с началом похоронной процессии опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видно, как сначала выносят фотографию Старовойта, а затем и гроб — в специально подготовленный для прощания белый шатер с постаментом. Сзади идут люди, желающие попрощаться с чиновником.

Как ранее сообщалось, на кладбище пришла молодая возлюбленная Старовойта Полина. Она не посетила прощальное мероприятие в Москве, которое состоялось 10 июля. СМИ отмечают, что девушка идет вдалеке от бывшей жены Старовойта и его дочерей. Проститься с экс-министром также пришла мать Полины.

По данным РИА Новости, проводить в последний путь Старовойта также пришли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Как ранее сообщал журнал StarHit, похороны Старовойта будут проходить без традиционных религиозных обрядов в связи с причиной его смерти — он свел счеты с жизнью.

По информации SHOT, могила экс-министра находится недалеко от часовни Ксении Блаженной. Считается, что захоронения рядом с ней выделяют по распоряжению властей для государственных деятелей или творческих лиц.

Ранее сообщалось, что информация о венке от президента России Владимира Путина на прощании с Романом Старовойтом оказалась ошибочной.