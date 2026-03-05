Семейный секрет премьера: Пашиняну пришлось признать, что его родной брат давно живет в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге ответил на вопрос, действительно ли его брат Армен Пашинян является гражданином России, сообщила «Лента.ру».

Как передает телеграм-канал «Sputnik Армения», глава правительства рассказал, что его брат эмигрировал в РФ еще в 90-х годах. По словам Пашиняна, Армен уехал в Россию во второй половине десятилетия, как и многие сотни тысяч других граждан Армении в поисках лучшей доли, и с тех пор живет там.

Армянскому лидеру на брифинге напомнили о его ранних заявлениях. Пашинян известен своей риторикой в адрес политических оппонентов, которых он нередко называет «агентами КГБ», намекая на их связи с Россией.

«Как и сотни тысяч граждан Армении, мой брат еще во второй половине 90-ых уехал в Россию и жил там», — объяснил он.

