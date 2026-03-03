Лыжник Большунов отказался от смены спортивного гражданства

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал «Вестям», что ему предлагали сменить гражданство ради возможности выступить на Олимпийских играх в Милане.

По его словам, таких предложений было несколько, но он их даже не рассматривал.

«Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Но я родился где? Это непередаваемо, особенно в такое время, сейчас даже неохота об этом говорить и вспоминать», — сказал титулованный лыжник.

Большунов подавал заявку на получение нейтрального статуса для участия в Олимпиаде, но получил отказ со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляцию Большунова к FIS без объяснения причин.

