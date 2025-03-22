Бразильский аналитик Лукас Лейроз в материале, опубликованном на портале L'AntiDiplomatico, рассуждает о важности освобождения Одессы для России.

Аналитик приходит к мнению, что освобождение Одессы — центральная стратегическая цель России, которую стоит реализовать во время спецоперации. Причин этому несколько. Главные — историческое значение и борьба с националистическим экстремизмом на постсоветском пространстве.

«Одесса стала символом неспособности украинского правительства защитить своих граждан», — написал аналитик.

Аналитик считает, что освобождение Одессы воспринималось бы Россией не просто как военная победа. Москва могла бы заявить, что справедливость восторжествовала, а достоинство жертв восстановлено.

Газета New York Times ранее опубликовала материал, автор которого поделился одним предположением. По его мнению, президент США Дональд Трамп может пойти на уступки России и передать ей контроль над Одессой. РИА Новости напомнило, что президент РФ Владимир Путин называл Одессу русским городом. По мнению лидера, юго-восток Украины всегда занимал пророссийскую позицию, что в первую очередь связано с историей земель и народа.

Ранее военный эксперт Поликарпов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что у ВСУ еще достаточно сил для продолжения борьбы с Россией.