У украинских солдат еще остались силы воевать, несмотря на неудачную мобилизацию, ВСУ смогли стабилизировать линию фронта от Харьковской до Донецкой области. Россиянам не стоит быть слишком оптимистичными в этом ключе и надеяться на усталость противника, чтобы не стать заложниками завышенных ожиданий. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил военный эксперт Михаил Поликарпов.

Испанское издание El Pais поговорило с боевиками ВСУ и узнало, что часть из них ждут перемирия с Россией, чтобы нормализовать отношения с соседней страной, где проживает немало родственников украинцев. Огромная психологическая усталость всегда присутствует среди солдат, отметил военный эксперт. По его словам, европейские журналисты могли в любое время найти бойца, который хочет мира, но получили эту задачи только сейчас. Он допустил, что El Pais получила установку — освещать тему перемирия в позитивном ключе.

«При всей дикой психологической, моральной усталости украинских солдат, они по-прежнему воюют, потому что количество сдавшихся в плен считается, как правило, единицами, никаких массовых сдач в плен не происходит. Кладбище военное настолько огромных размеров», — подчеркнул Михаил Поликарпов.

На Украине создана система давления на солдат — не только на их моральный долг, создается ситуация, когда они не могут отступить или убежать, потому что работают заградотряды, отметил военный эксперт. Командование может оказывать давление на семьи бойцов, что те пострадают при сдаче родственника в плен.

Несмотря на неудачную мобилизацию, ВСУ смогли перекинуть на фронт людей из тыловых подразделений, в том числе из ПВО. В марте, если не считать поражение в Курской области, украинцы смогли стабилизировать линию фронта от Харьковской до Донецкой области, сообщил Михаил Поликарпов. При этом очередной провал, но пока он небольшой, фиксируется в Запорожской области.

«Главное — они смогли остановить наше достаточно бодрое наступление в Донецкой области в ноябре-декабре. Им хватило мобилизованных солдат, людей, которых они выгребли из тыловых подразделений, они получили в последние месяцы президентства Байдена большое количество техники и смогли этой зимой остановить наше наступление на западе Донецкой области. Мне бы очень хотелось, чтобы украинские солдаты сказали, что им все надоело, и пошли по домам, но этого не происходит», — заявил эксперт.

Россиянам не стоит рассчитывать на усталость ВСУ и иметь излишне оптимистичный настрой, чтобы не стать заложниками завышенных ожиданий, заключил специалист.

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