Бразильский полузащитник Клаудиньо заявил, что никогда не критиковал Россию

«К сожалению, из-за различных обязательств я пока не смог вернуться в Россию. Но очень хочу снова посетить ее и посмотреть матч "Зенита"», — заявил футболист.

В интервью Flashscore футболист рассказал, что после начала СВО принял решение покинуть «Зенит». Он сообщил о намерении клубу и получил отказ. Бразильский полузащитник, вступивший в 2023 году в гражданство РФ, признался, что испытывал из-за этого негативные эмоции. В интервью «СЭ» признался, что был удивлен реакцией на сказанные слова.

Бразильский полузащитник рассказал, что годы, проведенные в России, считает лучшими. Ему приятно было находиться в стране, общаться с россиянами. У спортсмена также остались хорошие воспоминания о «Зените». Спикер обратил внимание, что собирался покинуть команду не из-за политических событий. Полузащитник заявил, что он футболист. Он не считает правильным вмешиваться в политические решения.

«Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну», — заявил бразильский полузащитник Клаудиньо.

Клаудиньо отметил, что никогда не критиковал Россию. Он напомнил, что команду исключили из европейских турниров. Перспектив развития в данном случае не было, что вызывало у спортсмена неприятные эмоции. Спикер высказал мнение, что невозможность участия российских команд и сборных в международных турнирах — несправедливое решение.

«Я так привязан к России, что в воскресенье буду на стадионе на товарищеском матче России с Катаром, чтобы увидеть товарищей по команде со времен "Зенита" и других футболистов, с которыми встречался в вашей стране», — рассказал бразильский полузащитник Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бразилии восхитился полузащитником «Зенита».