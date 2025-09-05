«Исключительный талант»: главный тренер сборной Бразилии восхитился полузащитником «Зенита»
Карлос Анчелотти высоко оценил талант хавбека «Зенита» Луиса Энрике
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Луиса Энрике в матче квалификации чемпионата мира против Чили (3:0).
Вингер вышел на поле на 66-й минуте и поучаствовал в третьем голе пантакампеонов.
«Луис Энрике обладает исключительным талантом. Он очень силен физически, фантастически играет один в один. Он изменил ход матч своей свежестью», — сказал Анчелотти.
Специалист подчеркнул, что для сборной важно иметь такого игрока в составе.
В матче с Чили также дебютировал в официальном матче за Бразилию 31-летний защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Футболист провел на поле все 90 минут и заслужил комплиментарные отзывы.
От Южной Америки прямые путевки на чемпионат мира завоевали Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Парагвай и Колумбия. Колумбийцы обеспечили себе поездку на мундиаль, обыграв Боливию (3:0). Один из мячей забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба.