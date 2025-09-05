«Исключительный талант»: главный тренер сборной Бразилии восхитился полузащитником «Зенита»

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Луиса Энрике в матче квалификации чемпионата мира против Чили (3:0).

Вингер вышел на поле на 66-й минуте и поучаствовал в третьем голе пантакампеонов.

«Луис Энрике обладает исключительным талантом. Он очень силен физически, фантастически играет один в один. Он изменил ход матч своей свежестью», — сказал Анчелотти.

Специалист подчеркнул, что для сборной важно иметь такого игрока в составе.

В матче с Чили также дебютировал в официальном матче за Бразилию 31-летний защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Футболист провел на поле все 90 минут и заслужил комплиментарные отзывы.

От Южной Америки прямые путевки на чемпионат мира завоевали Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Парагвай и Колумбия. Колумбийцы обеспечили себе поездку на мундиаль, обыграв Боливию (3:0). Один из мячей забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба.