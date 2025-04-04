Бренд-шеф рассказал, как подготовиться к майским праздникам

По мнению эксперта, майские праздники ассоциируются с открытием сезона шашлыка и отдыха на природе. Бренд-шеф советует уделить внимание выбору мяса. Сергей Кузнецов отметил, что мясо должно быть свежим без неприятного запаха и следов кровоподтеков. Для блюда на мангале подойдут куски без соединительной ткани и мембран. Во время термической обработки они могут превратиться в желатин.

Эксперт обратил внимание, что каждая часть мяса требует особой подготовки. От выбора зависит и вкусовые качества. Например, куриная грудка — сухое и пресное мясо. Перед приготовлением его можно обернуть в бекон или ошприцевать сливочным маслом.

«Из свинины для шашлыка чаще всего выбирают грудинку, корейку и плечевую часть. У говядины это вырезка или другие филейные части, которые точно будут мягкими и сочными после приготовления», — рассказал NewsTracker бренд-шеф.

Бренд-шеф Сергей Кузнецов советует мариновать мясо в вакууматоре. Применение профессионального вакууматора позволит мясу равномерно пропитаться маринадом. Бытовой прибор способствует равномерному обволакиванию продукта маринадом и герметичному хранению мяса. При отсутствии вакууматора замаринованную продукцию лучше хранить в холодильнике под прессом.

«При мариновании нужно учитывать, какое именно мясо вы будете использовать для шашлыка. Дольше всех маринуется говядина, затем баранина, на третьем месте свинина и на четвертом — курица», — поделился эксперт.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников.