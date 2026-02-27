Brent выше 70, скидка на Urals минимальна: эксперт ФНЭБ прогнозирует рост нефтяных доходов

Ситуация на рынке делает актуальным вопрос, как нефтяные компании и бюджет России отреагируют на конкуренцию за китайский рынок. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игоря Юшкова, в ближайшее время складывается благоприятная ситуация для роста доходов бюджетов ХМАО и России в целом, сообщил muksun.fm.

По данным специалиста, скидка на российскую нефть формируется еще в порту отправления и представляет собой разницу в цене между Brent и Urals. При этом затраты нефтяников растут: им приходится оплачивать услуги трейдеров, страховщиков и владельцев танкеров из-за рисков захвата судов и угрозы санкций. Однако в порту получателя дисконт держится на минимальном уровне.

«Когда посчитают среднюю цену за февраль–март будет более отчетливая картина. А в следующем месяце ждем повышение налога на добычу ископаемых в зависимости как раз от средней цены на нефть, поэтому с лагом во времени, но это позитивно отразиться», — говорит Игорь Юшков.

Эксперт считает, что в ближайшее время складывается благоприятная ситуация для роста доходов бюджетов ХМАО и России в целом, хоть и с временной задержкой. Сегодня цены на нефть Brent превышают 70 долларов за баррель. Кроме того, сохраняется напряженность между Ираном и США: в случае начала военной операции котировки могут пойти вверх, что станет дополнительным шансом для бюджета заработать больше.

