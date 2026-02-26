Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков высказал мнение, что паника вокруг скидок на нефть на фоне борьбы за рынки Китая создана искусственно, сообщил muksun.fm.

Что касается китайского направления, то здесь, по словам эксперта, дефицита спроса не наблюдается. Напротив, Пекин заинтересован в наращивании импорта, чтобы компенсировать выпадающие объемы поставок из Венесуэлы. Однако иностранные СМИ сообщают об обратном.

«Китай покупал венесуэльскую нефть, потому что на нее была большая скидка, без скидки — это бессмысленно. Скорее всего, венесуэльская нефть пойдет на рынок США. Российскую нефть Китай берет в качестве замены и это порождает ситуацию, чтобы скидка уменьшилась», — отмечает Игорь Юшков.

Статистика подтверждает эту тенденцию: если в декабре морские поставки нефти в Китай держались на уровне 1,39 млн баррелей в сутки, то к началу февраля они уже превысили отметку в 2 млн. Примечательно, что за аналогичный период отгрузки в Индию сократились на 700 тыс. баррелей ежесуточно.

Эксперт не исключает, что расклад сил на рынке может вновь измениться. Недавнее решение Верховного суда США, отменившего большую часть пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, способно вернуть Индию в число активных покупателей.

По мнению эксперта, Нью-Дели отреагировал молниеносно, заявив о готовности возобновить переговоры по торговой сделке. Индийская сторона дала понять, что прежние договоренности со Штатами теряют смысл, а значит, и ограничения на закупки российской нефти могут быть пересмотрены.

«Индия может увеличить закупку российской нефти, тем самым показать США, что они не будут исполнять прежние договоренности и чтобы Америка предложила что-то более выгодное взамен. Если поставки восстановятся, то следом — возрастет конкуренция между Индией и Китаем, что позволит нам сократить скидку. Не думаю, что у них есть какие-то возможности выбивать сверхогромные скидки», — говорит собеседник.

