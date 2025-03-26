Бригады скорой помощи выезжают на вызов в Удмуртии в неполном составе

В докладе Государственного контрольного комитета (ГКК) Удмуртии указано, что обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи не дотягивает до нормы на 12,5%, сообщил udm-info.ru.

Согласно данным доклада, в республике также наблюдается дефицит медицинских работников, водителей скорой помощи и специализированных автомобилей для выезда к пациентам. В некоторых больницах дефицит сотрудников достигает 50% от требуемой нормы укомплектованности штата.

«В результате бригады часто выезжают в неполном составе», — говорится в докладе комитета.

В докладе указано, что сотрудники вынуждены совмещать одновременно несколько должностей. Во многих больницах региона образовался дефицит узких специалистов. Перерабатывать приходится и водителям скорой помощи. Их просят выходить на работу по выходным дням. Водители в среднем перерабатывают более чем на 40%. Государственный контрольный комитет также установил, что большая часть автомобилей требует замены или ремонта.

В докладе эксперты делятся предположениями, что стало причиной дефицита кадров. Главная — низкая заработная плата. Так, в 2023 году средняя заработная плата водителей достигала 34 тыс. руб., врач выездной бригады получал 75 тыс. руб. Суммы заработных плат, установленных «дорожной картой» по России, превышают данные показатели.

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