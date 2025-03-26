В Минздраве поделились, как удалось избежать эпидемии туляремии в Карелии

В Минздраве поделились информацией, как два года назад удалось избежать эпидемии туляремии в Карелии, сообщил karelinform.ru.

Глава Минздрава РК Михаил Охлопков рассказал, что специалисты своевременно приняли необходимые меры: дезинфекцию, дератизацию и тотальную вакцинацию.

«Мы смогли переломить ситуацию только благодаря дезинфекции, дератизации и тотальной вакцинации всех декретированных групп, угрожаемых по инфицированию туляремией», — отметил Михаил Охлопков.

По словам Охлопкова, в регионе диагностируют заболевание каждый год. Риск того, что инфекция станет причиной пандемии, сохраняется. Важно, чтобы россияне соблюдали правила безопасности. Так, переносчики туляремии — кровососущие насекомые и грызуны. Насекомые переносят инфекцию при укусе человека.

По словам Охлопкова, зараженные грызуны также могут перенести человеку инфекцию во время контакта с ним. Опасность заключается в употреблении продуктов питания и воды, в которые попали выделения зараженных животных.

Михаил Охлопков в своем телеграм-канале назвал самый эффективный способ профилактики заболевания — вакцинацию. Кроме того, собственникам дачных участков рекомендовано следить за благоустройством территории. Недопустимо проникновение грызунов в места, где хранятся продукты питания. При нахождении на природе стоит применять репелленты против укусов насекомых.

Ранее сообщалось, что вспышку скарлатины зафиксировали среди российских туристов в Таиланде.