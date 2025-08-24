Британский дипломат Иан Прауд в статье для Strategic Culture высказал мнение, что решить украинский конфликт будет проще после ослабления антироссийских санкций.

Автор статьи предположил, что президент РФ Владимир Путин согласится подписать сделку по украинскому кризису при условии, если ему представят четкий план по сокращению антироссийских санкций.

«Несмотря на военное превосходство, я считаю, что Россия тоже хочет мира. Мир будет означать долгий и сложный процесс нормализации отношений с Украиной, Европой и США. Действительно, возобновление мирных экономических, социальных и культурных отношений, несомненно, предотвратит необходимость в новой войне», — высказал мнение автор статьи.

Автор считает, что санкции не помогают в решении конфликта. Впервые они были введены более чем 11 лет назад. Британский дипломат уверен, что Украине необходимо также сосредоточиться на мире. Стране важно развиваться, готовиться к вступлению в ЕС, восстанавливать экономику и инфраструктуру.

«Совершенно очевидно, что дальнейшие угрозы санкций просто подтолкнут президента Путина к тому, чтобы отдать приказ своим войскам продолжать наступление», — отметил эксперт.

Автор уверен, что Запад осознает, что санкционная политика против Москвы оказалась неэффективной. Однако лидеры не могут найти в себе силы признать этот факт и публично объявить об отмене. Дипломат напомнил, что недавно украинский президент Владимир Зеленский призывал ввести новые санкции в случае отказа Владимира Путина от личной встречи с ним. Дипломат уверен, что Европа может доказать Украине готовность всегда ее защищать, если сможет завершить конфликт и не допустить его продолжения в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Китай предложил масштабный план урегулирования украинского конфликта.