Бронь, экскурсии и обход санкций: Эксперт рассказал, как изменился туристический рынок РФ

Пандемия заметно повлияла на развитие туристического бизнеса. Люди начали выбирать места для отдыха на территории России. С 2019 года произошло несколько изменений в поведении людей.

Во-первых, они стали заранее бронировать отели, чего раньше не так часто практиковалось. Эксперт отмечает, что на новогодние праздники уже забронировано много мест.

Во-вторых, раньше у россиян ассоциировался отдых исключительно с морем и пляжем. Сейчас же многие хотят посещать исторические экскурсии.

«Кроме интереса к Сочи и остальным курортам Краснодарского края, возрос спрос на путешествия в Дагестан, на Кавказ, Карелию, Алтай. Самым популярным направлением остался Сочи — более 50% внутрироссийских продаж российских туроператоров пришелся на этот город», — рассказал Баранов.

Эксперт уверен, что в 2024 году меньше туристов не станет точно. Либо их количество увеличится, либо останется на прежнем уровне. В прошлом году многие россияне были встревожены возможным объявлением о мобилизации, поэтому старались не ездить отдыхать. Сейчас же, напротив, будут путешествовать чаще, чтобы сменить обстановку и расслабиться.

Есть еще одна тенденция россиян. Санкции против России не позволяют оформлять некоторые банковские карты и приобретать товары в иностранных интернет-магазинах. Люди едут отдыхать в Казахстан, где параллельно в обход санкций решают проблемы с картами и покупками.

«По нашей практике применительно к городу Алматы в Казахстане, российский турист приезжает на концерт популярного зарубежного исполнителя, а параллельно оформляет банковскую карту, которой можно оплачивать зарубежные сервисы, и далее, в свободное время, посещает экскурсии и туры по ключевым достопримечательностям — заказывает обзорную экскурсию по городу, поездку на озера Кольсай, Каинды и Чарынский каньон», — приводит пример Баранов.

Ранее стало известно, что в Турции намерены изменить условия пользования услугой «все включено».