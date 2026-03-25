Бросают муку и празднуют два дня: как отмечают 1 апреля в Европе и чем это отличается от российских традиций

Преподаватель филологического факультета кузбасского опорного университета Анна Калашникова в беседе с «Сибдепо» рассказала, какие традиции сопровождают День смеха в разных странах мира и как менялось его празднование на протяжении веков, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По мнению эксперта, одна из наиболее распространенных версий возникновения Дня смеха связана с календарной реформой во Франции в XVI веке. После того как начало года перенесли с конца марта на 1 января, тех, кто по привычке продолжал отмечать Новый год по старому стилю, начали называть «апрельскими дураками». Над ними принято было подшучивать и вручать забавные безделушки.

Филолог отметила, что в России традиция массово отмечать 1 апреля зародилась при Петре I. Известен случай, когда москвичей зазвали в Петербург на театральное представление, а вместо спектакля их встретил плакат с надписью: «Первый апрель — никому не верь!»

Как отмечает преподаватель, в разных европейских странах сложились собственные традиции празднования. В Шотландии, к примеру, Дню дурака отводят целых два дня.

«Это самый долгий День дурака. Первый день называют Днем кукушки. Жертв розыгрышей отправляют выполнять бессмысленные поручения, второй день у них назывался День хвоста — зазевавшимся прохожим на спину клеили бумажки с надписью „Пни меня“», — отметила кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, русской литературы и медиакоммуникаций Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского Государственного университета Анна Калашникова.

Во Франции и Италии первое апреля называют «апрельской рыбой», рассказала специалист. Местные жители развлекаются тем, что незаметно крепят на спины прохожим бумажных рыбок. В Испании эта дата носит название День невинных младенцев, и розыгрыши здесь отличаются особой безобидностью. В Португалии праздник известен как «День смеха», и его традиционной забавой считается бросание муки в родственников и знакомых.

