Будет беда: Правозащитник требует отменить проведение Кубка России по лыжным гонкам

Правозащитник Еркен Сарсембаев требует отменить проведение Кубка России по лыжным гонкам из-за высокого риска травмирования спортсменов, сообщает inkazan.ru . Копии жалоб направлены прокурору Татарстана Альберту Суяргулову, прокуратуру РФ Игорю Краснову и председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«Настоящее обращение взять под личный контроль. О принятом решении и конкретных мерах сообщить», — отметил правозащитник.

Мероприятие должно пройти в казанском поселке Мирный. Во время строительства трассы для проведения соревнований было допущено ряд грубых ошибок. По причине халатности заведено уголовное дело, в рамках которого обвинение выдвинули главному эксперту управления Госэкспертизы.

«До настоящего времени суд по делу не вынес решение. Имеющиеся на лыжно-биатлонном комплексе нарушения, браки и недостатки до настоящего времени не устранены», — подчеркнул Сарсембаев.

Казанский правозащитник уверен, что, во-первых, прокурор обязан проконтролировать ход расследования. Во-вторых, до оглашения решения суда необходимо запретить собирать большое количество людей на территории комплекса. Это опасно из-за высокой возможности получить травму в связи с неисправностями. На данный момент выявленные нарушения не устранены.

«Имеющиеся на лыжно-биатлонном комплексе нарушения, браки и недостатки до настоящего времени не устранены», — подчеркнул Сарсембаев.

Ранее стало известно, что в городском округе Пушкинский состоялись итоговые матчи муниципального этапа турнира по баскетболу.