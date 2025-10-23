Доносились звуки взрывов: как Волгоградская область пережила налет БПЛА

В ночь на 23 октября Волгоградская область пережила налет БПЛА. Местные жители рассказали, что происходило в регионе, сообщило novostivolgograda.

По информации издания, местные жители делятся в соцсетях, как прошла ночь. Жители Красноармейского района Волгограда рассказали, что вой сирен был слышен с вечера. Предупреждающие об опасности звуки также раздавались на протяжении ночи. Жители из разных городов области отметили, что слышали отдаленные звуки взрывов. Россияне предположили, что ПВО отражало атаку БПЛА.

По данным издания, некоторые жители пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. В регионе в моменты беспилотной опасности специально глушат связь. Подобные меры препятствуют работе БПЛА противника.

По информации издания, местный аэропорт приостановил работу на шесть часов. РСЧС разослало жителям сообщения об угрозе атаки БПЛА. Людям рассказали правила поведения, которые обеспечат безопасность. В Минобороны РФ проинформировали, что ночью над территорией Волгоградской области устранили два БПЛА. В телеграм-канале ведомства отмечено, что противник использовал летательные аппараты самолетного типа.

Ранее сообщалось, что не менее 10 взрывов прозвучало над Рязанью и городом Скопином.