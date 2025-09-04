«Будто сейчас появятся лепреконы»: россияне восхитились осенней радугой после мощного ливня

В Кемерово прошел мощный ливень, после которого на небе появилась первая осенняя радуга, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Горожане поделились с редакцией фото и своими восхищенными впечатлениями.

По информации издания, местные жители отметили красоту радуги. Очевидцы прислали редакции фото. Корреспондент «Сибдепо» обратил внимание, что на снимках отчетливо виднеется полная окружность радуги. Она ярко переливалась в солнечных лучах. Радуга появилась в небе в среду, 3 сентября.

«Радуга, как в сказке! Будто сейчас появятся лепреконы и принесут горшочек с золотом», — отметил очевидец.

По информации издания, в древности существовало поверье. Считалось, что радуга — мост, который соединял землю и небо. Мост предназначался для посланницы от богов Ириды, которая могла таким образом приходить к людям. Миф был распространен среди древних скандинавов и греков.

По данным издания, радуга появилась после сильного дождя. На снимках очевидцев можно рассмотреть, что на дорогах образовались лужи. Солнечные лучи виднеются на небе, затянутом черными тучами.

Ранее сообщалось, что Московский регион ждет ясная и прохладная погода 4 сентября.