Московский регион ждет ясная и прохладная погода 4 сентября

Гидрометцентр: в Москве 4 сентября будет облачно, температура до +22 градусов
Фото: [Парк Усадьбы Крафта в Королеве летом/Медиасток.рф]
Облачная погода ожидается в Московском регионе 4 сентября, осадков не предвидится. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
В Подмосковье днем столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов, а ночью температура опустится до +6.
Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Днем температура воздуха в Москве будет колебаться от +20 до +22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.
