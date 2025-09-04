Московский регион ждет ясная и прохладная погода 4 сентября

Облачная погода ожидается в Московском регионе 4 сентября, осадков не предвидится. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов, а ночью температура опустится до +6.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться от +20 до +22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.

