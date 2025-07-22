«Будто застали эпоху СССР»: россияне оставляют отзывы от посещения баз отдыха

По информации издания, отзывы об одной и той же базе отдыха могут сильно отличаться. Одни отдыхающие рассказывают о высоком комфорте, о приятном персонале, чистых номерах и благоустроенных территориях. Другие указывают на недостатки. Претензии встречаются самые различные.

По данным издания, россияне рассказывают об отсутствии шумоизоляции в домиках. По словам одного из отдыхающих, многие посетители отдыхают до утра: громко слушают музыку и распивают спиртные напитки. Россияне пишут о грязной территории, отсутствии парковочных мест, несовременном дизайне и ремонте в номерах.

«Первое впечатление от базы — будто попал в Советский Союз: обстановка устаревшая, а общее состояние оставляет желать лучшего»; «Интерьеры домиков будто застали эпоху СССР: из техники — лишь кондиционер и небольшой холодильник», — рассказывают отдыхающие.

По информации издания, некоторые пользователи признались, что за внесенные за аренду деньги рассчитывали на более комфортные условия. Администраторы во время обсуждения условий бронирования общаются вежливо. После заселения отказывают в помощи и консультации, угрожают выселением. Россияне обращают внимание на старые пирсы и разбитую дорогу, ведущую к базам отдыха. В некоторых номерах отсутствуют рабочие розетки. Один из комментаторов указал на наличие насекомых в холодильниках. Санитарное состояние прибрежной зоны, по мнению отдыхающих, требует проверки и регулярного контроля.

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